Подтопленными остаются более тысячи домов: как борются с наводнением на западе Украины (фото и видео)

В Украине по состоянию на утро 28 июня в результате паводков обесточены 11 населенных пунктов в двух областях. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 7:00 28 июня остаются обесточенными 11 населенных пунктов в двух областях: Закарпатская – девять и Ивано-Франковская – два", – говорится в сообщении.

На местах работают бригады облэнерго.

В западных областях (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжают ликвидацию последствий паводка. Всего из-за стихии погибли три человека.

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Также отмечается, что в 95 (было 349) населенных пунктах подтоплено:

- 1364 дома: Ивано-Франковская – 55 н.п. и 1038 домов, Черновицкая – 20 и 218 соответственно, Львовская – 13, Тернопольская – 7 и 108;

- два объекта социальной и бытовой сферы;

- 1588 подвалов: Ивано-Франковская (1180), Черновицкая (336), Тернопольская (51), Львовская (21);

- 2795 приусадебных участков: Ивано-Франковская (1619), Черновицкая (907), Тернопольская (263), Львовская (6).

Также в результате непогоды разрушено 150,5 км автодорог: Ивано-Франковская – 149, Черновицкая – 1,4, Львовская – 0,08; 83 моста: в Ивано-Франковской – 81, Львовской – 1 и Черновицкой области – 1; повреждено 582 км автодорог и 216 мостов: в Ивано-Франковской – 541 км дорог и 202 моста, Львовской – 200 м дорог, Черновицкой области – 40,8 км дорог и 14 мостов.

В тренде Наводнение на западе Украины: что сейчас происходит в пострадавших регионах

Спасатели за сутки эвакуировали 62 человека, откачали 47 569 куб. м воды, доставили для населения 450 кг продуктов питания и 8700 л питьевой воды.

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Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1047 человек и 595 единиц техники, из них от ГСЧС 216 человек личного состава и 339 единиц техники (из них 2 вертолета).

Напомним, мы сообщали, что Украина запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украине.

Также ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после наводнения есть еще одна скрытая опасность.

Видео: Facebook/ Денис Шмыгаль

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