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Призывал к убийствам руководства Украины: СБУ разоблачила провокатора

22 сентября, 17:57

Руслан Ровик Руслан Ровик

Мужчина призывал физически уничтожать руководство Украины ради свержения власти

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила деятельность интернет-агитатора, который призвал к физическому устранению руководства страны.

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Как сообщили на официальном сайте СБУ, мужчина создал несколько аккаунтов в социальных сетях и публиковал там материалы с призывами к насильственной смене власти и свержению конституционного строя.

Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в текстах жителя Закарпатья содержались призывы к насильственной смене власти в Украине.

Фигуранту расследования сообщили о подозрении по статье "действия, направленные на "насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

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Разоблачение злоумышленника проводилось совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Кроме того, в Мариуполе СБУ разоблачила агитатора сепаратистов. Женщина получала инструкции из "министерства информации" боевиков.

Также СБУ раскрыла агентурную сеть Генштаба РФ, которая занималась фейковыми сообщениями в соцсетях для разжигания межконфессиональной розни, подрывом общественного мнения и призывами к беспорядкам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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СБУ Закарпатье Закарпатская область провокатор агитатор

Источник: Сегодня

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