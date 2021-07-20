Пробка на несколько километров. Смертельное ДТП парализовало трассу Киев – Чоп (фото)

В аварии погибла одна женщина – пострадавших из салона доставали спасатели

Из-за ДТП по трассе пока не проехать. Фото: Патрульная полиция

Во Львовской области на трассе Киев – Чоп столкнулись два авто. В результате ДТП один человек погиб, четверо – травмированы. Сейчас на дороге затруднено движение.

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Об этом сообщили в патрульной полиции.

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ДТП случилось недалеко от села Дубина Стрыйкого района в обед 20 июля. По предварительной информации, водитель Opel Vectra не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Mazda 3.

На месте работали спасатели. Фото: Zaxid.net

В аварии погибла женщина, которая ехала в Mazda, еще четверо пострадали. Спасатели с помощью специнструмента доставали людей из салона.

Авто превратилось в груду металла. Фото: Варта1

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Сейчас на месте работают полицейские. Патрульные пока регулируют движение на этом участке трассы. Сейчас там пробка из авто на несколько километров.

Напомним, в Луцком районе Волынской области произошло масштабное ДТП. В аварии погибли три человека, в том числе ребенок, еще девять пострадали.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу были направлены 23 человека.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности