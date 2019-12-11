Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Продавщица стихийного рынка избила работницу Муниципальной стражи во Львове: видео

11 декабря, 23:39

Инцидент произошел во время рейда, в котором у торговцев изымали незаконные товары

Во Львове продавщица побила работницу Муниципальной стражи. Инцидент произошел во время рейда по стихийному рынку, в ходе которого у торговцев изымали продукты, ведь те лежали прямо на земле. Одна женщина, которая продавала колбасу неизвестного происхождения, побила инспекторшу.

И, стоит отметить, это не первый случай возмутительного поведения уличных торговцев. Например, в Николаеве уличный торговец решил распилить забор, мешающий ему носить товар.

Реклама

Напомним, ранее, да и сейчас тоже в Украине идет борьба с торговлей в неустановленных местах, стихийной торговлей и ларьками. Так недавно новости "Сегодня" писали о том, как центр Одессы очистили от стихийных торговцев, аттракционов и животных. Для этого чиновники и муниципальная стража провели несколько рейдов.

Также прошел демонтаж незаконных ларьков в Киеве: коммунальщики снесли "посольство" и биотуалеты. Контролировали процесс демонтажа киоска вооруженные полицейские, хотя никто агрессивно не препятствовал работе коммунальщиков.

Но наверное, активнее всего поработать коммунальщикам пришлось на Центральном ж/д вокзале украинской столицы, где торговые точки гнездились годами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Львов драка колбаса стихийная торговля продавщица

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украину засыплет снегом, но ненадолго: синоптик рассказала, когда снова потеплеет
Украину засыплет снегом, но ненадолго: синоптик рассказала, когда снова потеплеетУкраина
Рынок топлива: как изменились цены и где выгоднее заправляться
Рынок топлива: как изменились цены и где выгоднее заправлятьсяАвто
Медикам пришлось два километра нести роженицу на носилках в Ивано-Франковской области
Медикам пришлось два километра нести роженицу на носилках в Ивано-Франковской областиЗапад
Трое очаровательных львят родились в Хмельницком – видео
Трое очаровательных львят родились в Хмельницком – видеоЗапад
Теплопоставщики начали отключать отопление должникам в Ровно
Теплопоставщики начали отключать отопление должникам в РовноЗапад
В Хмельницком появился собственный супергерой – Хмельмен: видео
В Хмельницком появился собственный супергерой – Хмельмен: видеоЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...