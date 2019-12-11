Продавщица стихийного рынка избила работницу Муниципальной стражи во Львове: видео

Инцидент произошел во время рейда, в котором у торговцев изымали незаконные товары

Во Львове продавщица побила работницу Муниципальной стражи. Инцидент произошел во время рейда по стихийному рынку, в ходе которого у торговцев изымали продукты, ведь те лежали прямо на земле. Одна женщина, которая продавала колбасу неизвестного происхождения, побила инспекторшу.

И, стоит отметить, это не первый случай возмутительного поведения уличных торговцев. Например, в Николаеве уличный торговец решил распилить забор, мешающий ему носить товар.

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Напомним, ранее, да и сейчас тоже в Украине идет борьба с торговлей в неустановленных местах, стихийной торговлей и ларьками. Так недавно новости "Сегодня" писали о том, как центр Одессы очистили от стихийных торговцев, аттракционов и животных. Для этого чиновники и муниципальная стража провели несколько рейдов.

Также прошел демонтаж незаконных ларьков в Киеве: коммунальщики снесли "посольство" и биотуалеты. Контролировали процесс демонтажа киоска вооруженные полицейские, хотя никто агрессивно не препятствовал работе коммунальщиков.

Но наверное, активнее всего поработать коммунальщикам пришлось на Центральном ж/д вокзале украинской столицы, где торговые точки гнездились годами.

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