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Никакого театра: в СБУ рассказали детали задержания "луцкого террориста"

22 июля, 13:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Силовики подозревали, что в автобусе может быть взрывное устройство

Руководитель СБУ в Волынской области Павел Данюков прокомментировал видео с задержанием "луцкого террориста" Максима Кривоша, на котором тот некоторое время просто стоял возле автобуса на Театральной площади.

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Так, 22 июля во время брифинга Данюков рассказал, что за кадром остался переговорный процесс, который велся и во время задержания. А на видео, опубликованном в сети, видно только автобус и террориста. Кроме того, у правоохранителей были подозрения, что в автобусе есть взрывное устройство.

"Мы должны были убедиться, что у него нет дистанционного управления этим устройством. Потому что в автобусе оставались заложники", – сказал Данюков.

По словам областного главы СБУ, они сканировали местность специальными приборами, террориста просили поднять и опустить руки. Только после этого к нему подошли сотрудники полиции и СБУ, последний был в медицинской одежде. Все это делалось для того, чтобы избежать возможных человеческих жертв.

"Эта задержка была вызвана профессиональной необходимостью, а не театром", – подытожил Данюков.

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Кроме того, по его словам, БТР подъехал, потому что "надо было перекрыть автобус от возможных посягательств с другой стороны", так как на площади могли находиться сообщники террориста.

Видео: facebook.com/watch/policevolyn

Напомним, утром, 21 июля, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. По данному факту полиция и Служба безопасности Украины открыли четыре уголовных производства.

Также ранее мы сообщали, что освобожденные заложники рассказали о пережитом. Они утверждают, что террорист относился к ним хорошо.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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