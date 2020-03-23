Производство ядовитых антисептиков остановили в Волынской области

На Волыни, где на днях обнаружили случай заражения коронавирусом, массово производили нелегальные антисептики. СБУ задержала дельцов, которые наладили изготовление и продажу дезинфицирующих средств. Экспертиза показала: фальсификат хоть и имел в своем составе этиловый спирт, но в критически минимальной концентрации. Поэтому никакого дезинфицирующего действия он не производил. А обнаруженные в составе химические вещества могли навредить здоровью людей.

Ежедневно подпольный цех изготавливал до 15 тонн такого контрафактного антисептика на полтора миллиона гривен. Затем без проблем сбывал его в магазинах и на базарах. Также злоумышленники изготавливали лекарственные препараты и моющие средства под названиями известных европейских брендов. Теперь "бизнесменам" грозит заключение до десяти лет. Их связи и реальные объемы реализованной продукции выясняются.

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СБУ задержала дельцов, которые наладили изготовление и продажу фальшивых дезинфикувальних средств на Волыни. Экспертиза показала: спирта там – минимальное количество, а бактерий и вирусов такой фальсификат не убивает. Зато химические примеси могли навредить здоровью людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киев завезли поддельных лекарств более чем на три миллиона гривен. Эти препараты ввозились в Украину с сокрытием от таможенного контроля, без контроля качества, без соблюдения температурного режима транспортировки, что в свою очередь могло вызвать негативные последствия для здоровья граждан Украины.

Но контрабанду не только пытаются ввезти в Украину, но и вывезти. Так, например, 14 марта на границе с Польшей пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодын" в автомобиле украинца обнаружили 50 тысяч респираторных масок.

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