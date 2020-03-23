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Производство ядовитых антисептиков остановили в Волынской области

23 марта, 15:42

Екатерина Степаненко

Ежедневно подпольный цех производил опасную продукцию на 1,5 миллиона гривен

На Волыни, где на днях обнаружили случай заражения коронавирусом, массово производили нелегальные антисептики. СБУ задержала дельцов, которые наладили изготовление и продажу дезинфицирующих средств. Экспертиза показала: фальсификат хоть и имел в своем составе этиловый спирт, но в критически минимальной концентрации. Поэтому никакого дезинфицирующего действия он не производил. А обнаруженные в составе химические вещества могли навредить здоровью людей.

Ежедневно подпольный цех изготавливал до 15 тонн такого контрафактного антисептика на полтора миллиона гривен. Затем без проблем сбывал его в магазинах и на базарах. Также злоумышленники изготавливали лекарственные препараты и моющие средства под названиями известных европейских брендов. Теперь "бизнесменам" грозит заключение до десяти лет. Их связи и реальные объемы реализованной продукции выясняются.

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СБУ задержала дельцов, которые наладили изготовление и продажу фальшивых дезинфикувальних средств на Волыни. Экспертиза показала: спирта там – минимальное количество, а бактерий и вирусов такой фальсификат не убивает. Зато химические примеси могли навредить здоровью людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киев завезли поддельных лекарств более чем на три миллиона гривен. Эти препараты ввозились в Украину с сокрытием от таможенного контроля, без контроля качества, без соблюдения температурного режима транспортировки, что в свою очередь могло вызвать негативные последствия для здоровья граждан Украины.

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Но контрабанду не только пытаются ввезти в Украину, но и вывезти. Так, например, 14 марта на границе с Польшей пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодын" в автомобиле украинца обнаружили 50 тысяч респираторных масок.

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СБУ фальсификат моющие средства волынская область подпольный цех антисептик

Источник: Сегодня

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