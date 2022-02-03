Пролетел светофор и снес шлагбаум: в Ровенской области грузовик столкнулся с поездом (фото, видео)

В Ровенской области поезд протаранил фуру, которая пыталась проскочить через железнодорожный переезд. В результате столкновения пострадал 27-летний машинист. Он в реанимации.
Об этом сообщается в выпуске Сегодня.
Водитель грузовика не пострадал. Фура разбила стену дома рядом с переездом.
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Столкновение фуры с поездом
Сообщение о столкновении поезда и грузового автомобиля на железнодорожном переезде в Дубно поступило в полицию сегодня, 3 февраля, около 01:00.
Полицейские установили, что 37-летний житель Гощи, водитель грузового автомобиля "Scania" с полуприцепом, двигаясь по улице Кременецкой в городе Дубно, проезжал железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора и, протаранив шлагбаум, остановился на путях перед другим.
Несмотря на примененное машинистом экстренное торможение, избежать столкновения с грузовиком пассажирскому поезду сообщением "Киев-Ивано-Франковск" не удалось.
О столкновениях на месте происшествия напоминают лишь обломки грузовика. Их сейчас у переезда разбирают рабочие фирмы-перевозчицы. Железнодорожники, дежурившие здесь в момент аварии, рассказали, что водитель грузовика пытался проскочить, хотя движение уже запрещали специальные сигналы – приближался поезд.
"Основные шлагбаумы были закрыты. Он их объехал, повредил дополнительное: прошло время после уведомления. Совершил выезд на переезд, с той стороны было все заблокировано. Совершил остановку на переезде", – рассказал мастер железнодорожного пути Василий Дещинский.
От столкновения досталось и дому, рядом с переездом. Дверцы грузовика вылетели на крышу и пробили дыру в стене. Хозяин, находившийся в другой комнате, не пострадал.
"Оттуда летели двери и зацепили все. Главный удар получился сюда. Слава Богу, что не в окно", – рассказал пострадавший Валентин.
Пострадавшие
В результате столкновения пострадал 27-летний машинист поезда, житель Киевской области. Его с политравмой, переломами и ушибами доставили в реанимацию.
Главный врач станции скорой помощи Яков Вагилевич рассказал, что машиниста носило по кабине, потому что у него повреждение шейно-грудного отдела позвоночника.
Водителя грузовика осмотрели медики, у него диагностировали острую реакцию на стресс и артериальную гипертензию. После оказания медицинской помощи его отпустили.
Владелец грузовика пообещал отремонтировать дом, который повредили обломки авто. А еще мужчине грозит ограничение свободы до 3 лет.
Пострадавших среди пассажиров поезда нет, водитель грузовика в кабине находился сам.
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