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Проследил аж до дома: на Закарпатье дрон "поймал" поджигателей сухостоя (фото)

25 марта, 20:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Информацию о нарушителях передали в полицию

На Закарпатье с помощью дрона поймали поджигателей сухой травы. Прибор зафиксировал нарушителей, когда патрулировал в Свалявском районе.

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Об этом сообщили в группе "Эко Свалявщина" в Facebook.

Отмечается, что активисты начали борьбу с людьми, которые поджигают сухую траву. Для этого в течение марта и апреля они будут следить за территорией района с высоты.

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Так, они заметили дым в районе Быстрого.

"Подлетев ближе, мы увидели на поле трех мужчин с маленьким ребенком. Заметив нас, один из мужчин начал бежать на скутере, но мы без труда проследили за ним до его предполагаемого дома", – говорится в сообщении.

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Все данные передали в Национальную полицию Закарпатской области.

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Активисты пишут, что есть фото этих людей и с близкого расстояния, но полиция просила их пока не публиковать.

Напомним, ранее Рада ужесточила штрафы за поджог лесов и сухостоя.

Также сообщалось о масштабных лесных пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения в прошлом году. Возгорание началось в том числе из-за поджигателей. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов. Потеряно очень много памятных мест. Сгорели старые кладбища, леса, болота и 12 бывших деревень, включая Лелив, Копачи и Полесское.

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Закарпатье поджигатель дрон квадрокоптер
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