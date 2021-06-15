Простаивал пять лет. На Буковине близиться к завершению строительство детсада

Работы активизировались только после того, как садик включили в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка"

В Черновицкой области в селе Опришены Глыбокской территориальной громады вскоре появится современный детский сад, рассчитанный на 180 детей. Объект относится к разряду долгостроев, его начали строить еще 5 лет назад.

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Как сообщается на официальной странице Черновицкой ОГА в Facebook, работы по возведению садика уже завершаются.

"180 детей уже в ближайшее время будут иметь новое современное образовательное пространство", – говорится в публикации ОГА.

Садик начали строить еще пять лет назад. Фото: facebook.com/CVoda

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Для завершения этого долгостроя Государственный фонд регионального развития выделил Глыбокской территориальной общине 11 млн гривен.

Напомним, всего в 2021 году в Украине должны построить и реконструировать 70 детских садиков и 95 школ.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году в Украине стартовала еще одна программа, инициированная президентом Владимиром Зеленским, – "Большая реставрация". В рамках этой программы планируется за три года восстановить 150 объектов культурного и исторического наследия, а также прилегающую к ним инфраструктуру.

Кроме того, в Черниговской области завершается ремонт на одном из объектов программы "Большая стройка" – дороге Р-67 Нежин – Прилуки – Пирятин, которую не ремонтировали 50 лет.

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