Протест предпринимателей: дороги блокировали во Львовской области (фото и видео)

Украинские предприниматели протестовали против введения кассовых аппаратов не только на Закарпатье, а и во Львовской области. Там активисты перекрыли дороги на въезде в областной центр.

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Об этом сообщает "032.ua".

Спикер патрульной полиции области Екатерина Рыбий рассказала, что ФОПы перекрывали дорогу "Западный обход Львова" и два участка трассы Киев – Чоп. Также были перекрыты автодороги Львов – Рава-Русская и Львов – Краковец.

Так, на этих участках от 50 до 200 человек ходили по пешеходному переходу и блокировали движение автомобилей по всем направлениям. На местах дежурили правоохранители.

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Представители движения выдвинули такие требования:

принять законопроекты 3853-1 (2) и 3993, которые позволяют сохранить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности;

не допустить выборочного закрытия микробизнеса на карантин;

сохранить правила ведения микробизнеса с 1990-х;

отменить введения фискальных кассовых аппаратов.

Сейчас протест закончен, проезд на дорогах свободный.

Напомним, ранее в Полтаве представители малого и среднего бизнеса перекрывали трассу Киев – Харьков.

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Как сообщали "Сегодня", Верховная Рада планировала отсрочить требование к физлицам-предпринимателям об использовании кассовых аппаратов на год – до 1 января 2022 года.

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