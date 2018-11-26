Протесты "евробляхеров": до сих пор парализованы семь пунктов пропуска

Вчера, 13:08

На Волыни протестующие продолжают свозить шины, заблокированы несколько сотен метров трассы Киев -  Ковель – Ягодин

Фото: ГПС
Фото: ГПС

Из-за протестов "евробляхеров" до сих пор ограниченным остается движение через пункты пропуска "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Шегини" и "Краковец", что на границе с Польшей;  "Малый Березный"  на границе со Словакией; и "Тиса"  на украинско-венгерской границе.

До этого было заблокировано более 10 пунктов пропуска однако на некоторых направлениях участники акций разблокировали подъездные пути. Об этом сообщают в ГПС.

"В Ягодине сейчас находится примерно 500 человек. Вечером 25 ноября они еще пропускали автобусы, однако ночью движение было заблокировано. По состоянию на утро 26 ноября движение частично восстановлено, граждане объезжают место протеста прилегающими дорогами", – сообщают в патрульной полиции Волыни.

По фактам блокирования транспортных коммуникаций и группового нарушения общественного порядка на пункте пропуска "Ягодин"  открыты уголовные производства. Об этом заявили в Нацполиции Волынской области. 

"Число протестующих, по информации патрульных, возрастает. Участники акции продолжают свозить шины. Заблокировано несколько сотен метров автодороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин", – сообщил с места события инспектор Александр Муравчук.

Протестующие также продолжают блокировать движение и на посту в Устилуге. Здесь их около 200 человек. Ночью это количество уменьшилось, но сейчас люди снова съезжаются.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах.Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог

В результате недовольные водители автомобилей на европейской регистрации в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами начали блокировать КПП на границе. 

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шегини, трассы, Ягодин, Тиса

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Источник:

"Сегодня"

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