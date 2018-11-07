Против дурного запаха и зубного налета: на границе задержали "элегантную" контрабанду

Около пяти тысяч зубных щеток и восемьсот упаковок парфюмерии остановили таможенники

Около 161 кг зубных щеток, а именно 4800 штук, упакованных в 100 ящиков, пытался провезти по "зеленому коридору" таможенного поста Ягодин гражданин Украины.

"Этот водитель управлял рейсовым автобусом "Варшава-Винница" и во время проведения таможенного контроля отказался от письменного декларирования товаров. Мол, везет для личных, семейных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью", – сообщают в ГФС.

В конце концов, зубные щетки общей стоимостью 50,4 тыс. гривен у мужчины изъяли. Материалы дела переданы на рассмотрение суда.

А 25-летний гражданин Украины, житель Черновицкой области, прибыл из Республики Польши в пункт пропуска "Краковец – Корчева" вместе с пассажирами автомобилем Mercedes Sprinter пытался ввезти в Украину более 800 парфюмерии без декларирования.

Во время письменного декларирования было заявлено о перевозке велосипеда, пива, продуктов питания, бытовой химии. Однако, при осмотре автомобиля среди личных вещей пассажиров таможенники нашли духи известных торговых марок. В частности парфюмированную воду для мужчин и женщин, туалетную воду для мужчин и гели для душа. Об этом товаре гражданин во время устного опроса не заявил, в таможенной декларации не указал.

Такие действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 472 Таможенного кодекса Украины. Товары, ориентировочная стоимость которых примерно 180 тыс. Грн. изъяты. Дело направят в суд.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов.