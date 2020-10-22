В Черновцах избирателей пугают коронавирусом (видео)

Город обклеен листовками с предупреждением о том, что после голосования якобы надо сдать тест на COVID-19

Пойдете на участки – можете подхватить инфекцию коронавируса. Так запугивают избирателей в Черновцах. Мол, после голосования придется сдавать тест. Открытками с таким предупреждением обклеен едва ли не весь город. Находят их люди и в своих почтовых ящиках. Медики и правоохранители уверяют: это провокация.

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"Сегодня" выясняли, кто может быть автором таких "агиток".

Листовки с советами для пожилых избирателей развесили по всему городу. Мол, если вам за 50 лет, то после голосования придется немедленно сдавать тест на COVID-19. Кроме того, без щитков и маски с определенным классом защиты на участок, якобы, нельзя будет попасть.

Такие открытки разбросали в почтовые ящики, расклеили на досках объявлений под подъездами. К антиизбирательной кампании никому не известная "ассоциация медиков-влонтеров" подготовилась основательно.

Жительница Черновцов Галина Олейник, увидев в ящике бумажку с такими напутствиями, очень удивилась. Делится с "Сегодня": это искажение всех медицинских установок. Переживает за свою бабушку. Если бы она такое прочитала, то не пошла бы голосовать.

"Я себе представляю, что если бы моя бабушка 90-летняя сейчас бежала бы к семейному врачу, то, прочитав это, она бы, наверное, точно не пошла на выборы. Это просто запугивание людей!" – говорит Галина Олейник.

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Это действительно запугивание, с целью сорвать волеизъявление, убеждены эксперты Комитета избирателей Украины.

"Это рассчитано на тех избирателей, которые ходят на выборы, на активных избирателей. Цель какая? Ну понятно, – уменьшить количество избирателей. Соответственно, будет небольшая погрешность между кандидатами, и есть возможность тогда проводить какие манипулятивные действия", – объясняет заместитель председателя Черновицкой областной общественной организации "Комитет избирателей Украины" Игорь Бабюк.

"Сегодня" обратились за разъяснениями к эпидемиологам. Чтобы прокомментировали советы из открыток.

"Абсолютно бестолковая и необоснованная рекомендация. Поскольку, учитывая сам факт пребывания, а кроме того, – продолжительность инкубационного периода, эти действия совершенно бесполезны. Поэтому не нужно вот этих запугиваний", – говорит и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра МОЗ Украины Наталья Гопко.

Распространение ложной информации, или такой, которая содержит устрашения, это административное правонарушение, говорят в полиции Черновицкой области. И уже разыскивают тех, кто распространяет панику среди избирателей. Двух молодых людей, которые расклеивали листовки, задержали.

"Полицейские отобрали у них объяснения, и сейчас устанавливают обстоятельства событий и лиц, причастных к изготовлению и распространению таких материалов", – сообщает пресс-секретарь управления Нацполиции в Черновицкой области Лилия Вакарюк.

Но пока полиция ищет, открытки, по свидетельству местных жителей, расклеивают каждую ночь. И на месте сорванных появляются новые.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что один из депутатов Рады предложил отменить второй тур выборов в Украине.

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Напомним, до выборов осталось несколько дней. Они впервые пройдут в условиях пандемии, но избирателям даже коронавирус не будет помехой. Сайт "Сегодня" объяснил, кто и как сможет проголосовать на местных выборах.

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