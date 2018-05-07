Пруд в центре Тернополя превратили в канализационный отстойник

В центре Тернополя люди задыхаются смрадом нечистот, которые неизвестные сливают в пруд посреди города. Раньше горожане купались в водоеме, а теперь к нему невозможно подойти из-за ужасного запаха.

"Периодически плывут и использованные презервативы, и салфетки, и влажные салфетки, и предметы личной женской гигиены. То есть с обочин дорог в таком количестве их смыть не может", – подчеркнул житель Тернополя Руслан Олийнык.

По его словам, он своими глазами видел, как в тернопольский пруд стекали отходы, и снял это на видео. Также активист добавил, что смрад в это время стоял неимоверный. Возмущенный горожанин обратился в полицию и к экологам, а местные жители говорят, что отходы в пруд попадают из закрытой бетонными плитами речки.

"Если еще в детстве может рыбу и ловил, то сейчас рыбу не ловлю и в воду не лезу, потому что достаточно один раз посмотреть, что там стекает, и у вас желание купаться в этой воде пропадет", – заверил житель Тернополя Денис Милый.

Между тем экологи напомнили, что на загрязнение городского пруда им жаловались еще в прошлом году, а в городском совете даже издали предписание с требованием выяснить, кто сливает отходы. Однако выяснилось, что речка Рудка входит в сеть дождеотвода и фактически никому не принадлежит.

"Все эти сети находятся на территории города Тернополя, и городской совет уполномочит управление ЖКХ, на то, чтобы закрепить за кем-то обслуживание этих сетей", – объяснил Эдуард Ференц, начальник госэкоинспекции Тернопольской области.

Тернополяне уверены, что стоки в подобных объемах может сбрасывать в водоем только большое предприятие, расположенное недалеко от реки.

"Если так где-то по диагонали метров семь, может, максимум, десять от этого русла. Потому вполне возможно, что есть какие-то трубы, по которым сюда можно что-то сбрасывать дополнительно", – уверен тернополянин Денис Милый.

Кто на самом деле сливает отходы в водоем, взялись выяснить в полиции, а в мерии разработали специальную программу очистки городского пруда.

"Немат еще денег, но есть программа сохранения тернопольского пруда. Там есть много пунктов. Мы внесли в программу изменения, чтобы были установлены фильтры и проведен ремонт коллектора. Большие деньги должны быть выделены", – уверяет Виктор Генсерук, депутат Тернопольского горсовета.

Депутаты горсовета собираются на ближайшей сессии создать специальную комиссию и выяснить, кто сливает отходы в реку. Правда, злоумышленники могут обойтись штрафом в тысячу гривен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Швейцарии запустили первый завод по прямой откачке CO2 из воздуха. Предприятие обеспечит очистку воздуха от примерно 900 тонн CO2 в год. Для сравнения: все вулканы на планете ежегодно выбрасывают в атмосферу около 200 млн тонн CO2.

Также мы писали о том, что швейцарский стартап Swiss Alpine Air начал продавать за границу горный воздух с Альп.