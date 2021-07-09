Прыгала на батуте. В Ровенской области 6-летняя девочка напоролась на штырь (фото)

Ребенку помогли спасатели. Фото: ГСЧС
В Ровенской области шестилетняя девочка прыгала на батуте и напоролась на металлический забор. На место вызывали спасателей и медиков.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Инцидент случился в городе Здолбунов на частном хозяйстве. Девочка зацепилась рукой за заостренный металлический прут ограды. Самостоятельно ребенка освободить не смогли, поэтому вызывали спасателей и врачей.
Работники ГСЧС разрезали прут и освободили девочку, после чего передали бригаде скорой помощи. О состоянии ребенка пока ничего не известно.
Напомним, недавно в Киеве парень во время поездки на электросамокате упал и напоролся на металлический забор в области груди.
Кроме того, в прошлом году в Одессе ребенок на детской площадке наткнулся на штырь и попал в реанимацию.