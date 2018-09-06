Пьяное ДТП под Ужгородом: столкнулись грузовик и легковушка

Сегодня, 12:35

Нетрезвый водитель грузового автомобиля пытался скрыться с места происшествия


Фото: ГУНП в Закарпатской области

Фото: ГУНП в Закарпатской области

Фото: ГУНП в Закарпатской области

Фото: ГУНП в Закарпатской области

В Закарпатской области грузовик, под управлением пьяного водителя, столкнулся с легковушкой. Среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 5 сентября на объездной дороге вблизи Ужгорода. Как выяснилось, грузовик VOLVO столкнулся с автомобилем "Daewoo Lanos": водитель легковушки осуществлял маневр поворота, когда в него сзади въехал грузовой автомобиль. На момент аварии в легковушке, кроме водителя, находились его жена и восьмилетняя внучка. Ребенка госпитализировали в больницу.

Примечательно, что водитель грузовика после столкновения скрылся с места аварии, однако его оперативно разыскали. В крови мужчины обнаружили 3, 2 промилле алкоголя. Сейчас его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В отношении нарушителя решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"По факту ДТП с пострадавшими полиция открыла уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человекпострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 

 
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