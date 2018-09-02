Пьяное ДТП в Ровенской области: мотоцикл врезался в легковушку

В Ровенской области мотоцикл под управлением нетрезвого пилота врезался в легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе полиции области, ДТП произошло сегодня, 2 сентября, около полуночи в селе Малево Демидовского района области.

"Следователи на месте происшествия установили, что 20-летний житель села Бильче, управляя мотоциклом Lifan, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и допустил столкновение с автомобилем Renault Laguna, который ехал впереди", – рассказали в полиции.

В результате столкновения пилота мотоцикла госпитализировали в больницу с травмами головы, ушибами, переломом носа и голени. По предварительной информации, он был в нетрезвом состоянии.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", – добавили правоохранители.

Как сообщалось, за прошлый, 2017-й, год украинские правоохранители зафиксировали 114 тысяч случаев управления автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии. Всего же за год из-за пьяных водителей произошло почти шесть тысяч ДТП. В них погибло 115 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.