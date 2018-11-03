Пьяное ДТП в Ровно: микроавтобус насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку-пешехода

В Ровно вечером 2 ноября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 16-летняя девушка, еще одного пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

По данным правоохранителей, наезд на двух пешеходов совершил 39-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito. Согласно результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения. При допустимой норме 0,2 промилле алкотестер обнаружил в крови водителя 2,75 промилле.

В результате аварии несовершеннолетняя девушка скончалась на месте происшествия от полученных травм. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Пару дней назад в Ровенской области пьяный водитель, количество алкоголя в крови которого превышало норму более чем в шесть раз, влетел в бетонный столб. В салоне транспортного средства находились трое пассажирок. В результате столкновения от полученных травм на месте погибла 16-летняя жительница Владимирецкого района.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.