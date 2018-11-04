Смертельное ДТП в Ровно: подозреваемый арестован, ему грозит 8 лет тюрьмы

Суд города Ровно взял под стражу водителя микроавтобуса, который в нетрезвом состоянии сбил двух пешеходов. В результате аварии 16-летняя девушка скончалась на месте происшествия, а второго пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

В воскресенье, 4 ноября, подозреваемого сразу же задержали и поместили в изолятор временного содержания. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Согласно решению Ровенского городского суда, подозреваемый на время следствия будет находиться в следственном изоляторе 60 суток без права внесения залога.

Ранее в Ровенской области пьяный водитель влетел в бетонный столб. В результате столкновения от полученных травм на месте погибла 16-летняя жительница Владимирецкого района.

Кроме того, пару недель назад в Ровенской области легковой автомобиль BMW слетел в кювет.