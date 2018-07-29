Пьяное ДТП во Львовской области: автомобиль насмерть сбил 72-летнюю велосипедистку

Сегодня, 14:02

Женщина скончалась на месте аварии

Фото: narodna-pravda.ua
Фото: narodna-pravda.ua

Во Львовской области автомобиль под управлением пьяного водителя насмерть сбил велосипедистку, а потом врезался в рейсовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла 28 июля в 12:50 на автодороге "Червоноград – Редехив" в селе Новый Витков, Радеховского района.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Фиат Скудо", 43-летний житель города Сокаль, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на велосипедистку, 72-летнюю местную жительницу, после чего столкнулся с рейсовым автобусом сообщением Тернополь – Червоноград", – говорится в сообщении.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. В рейсовом автобусе никто не пострадал. У водителя автомобиля обнаружили 1,6 промилле алкоголя в крови.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового", – отметили в полиции.

Кроме того, во Львовской области произошло столкновение двоих легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека. 

А в Ровенской области легковушка сбила женщину с двумя детьми. 48-летняя пешеход от полученных травм скончалась. По предварительной информации, с погибшей находились семилетний внук и десятилетний племянник. 
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