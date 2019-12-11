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В Черновцах пьяного водителя ловил полицейский под амфетамином: видео

11 декабря, 22:12

Патрульного уличили случайно, после того, как он попал в двойную аварию

Ловил пьяного водителя и сам попался на наркотиках. В Черновцах полицейского уличили в употреблении амфетамина случайно. 26 летний сержант бросился догонять водителя легковушки, ехавшей по встречной полосе, а потом еще и пытался убежать от патруля. Вследствие оба попали в аварию. Нарушитель влетел в забор частного дома. Полицейский – в дерево. Во время осмотра места ДТП правоохранители решили проверить состояние водителей. Так и выяснили, что коллега "под кайфом". Патрульного от работы отстранили. Когда соберут достаточно фактов, обещают уволить.

Руслан Рубан, заместитель начальника управления патрульной полиции в Черновицкой области:

"Инспектор отдела мониторинга, который уже оформлял это событие, посчитал возможным, или необходимым, направить водителя нашего транспортного средства на прохождение освидетельствования на состояние наркотического опьянения. В организме полицейского обнаружено запрещенное психотропное вещество – амфетамин".

К сожалению, это далеко не первый случай, когда сотрудники правоохранительных органов попадаются на употреблении и сбыте наркотиков. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, как инспектор Нацполиции попался на торговле наркотиками. По предварительной информации, правоохранитель употреблял наркотические вещества, а также распространял их на территории Харьковской области.

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ДТП Черновцы полицейский амфетамин под кайфом пьяный водитель

Источник: Сегодня

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