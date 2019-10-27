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Пять лет тюрьмы за 21 тысячу: на Закарпатье судили чиновника ГСЧС

27 октября, 04:30

Сотрудник ГСЧС попался на получении взятки

/ Фото: Pixabay

В Закарпатской области доказали вину чиновника ГСЧС в вымогательстве и получении 21 тыс. гривен неправомерной выгоды.

"Обвиняемого приговорили к 5,5 годам лишения свободы с трехлетним лишением права занимать должности в правоохранительных органах и должности, связанные с в выполнением функций представителя власти и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества", – сообщают в прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства доказано, что обвиняемый, находясь в статусе исполняющего обязанности заместителя начальника управления, используя служебное положение, требовал и получил 21 тыс. гривен от руководителя местного предприятия по согласованию разрешительных документов.

Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины и отрицание стороны защиты, обвиняемого признали виновным в инкриминируемом преступлении. Сейчас ожидается на вступление приговора в законную силу.

Ранее президент Порошенко уволил за взятки районного главу во Львовской области. Чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен за беспрепятственное продвижение по службе.

Также сообщалось, что во Львовской области сельский глава организовал систему "откатов". Он требовал 10% "отката" от общей суммы договора за перечисление средств из местного бюджета за проведенные работы.

Ранее на Закарпатье задержали на взятке начальника Виноградовского межрайонного управления Государственного агентства водных ресурсов.

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Источник: Сегодня

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