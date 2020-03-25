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Пятая смерть от коронавируса в Украине: что известно

25 марта, 23:39

Елена Кузьмич

Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам

В Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Минздрав в Telegram.

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Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась через сутки. Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти – это пятый летальный случай от коронавируса в Украине.

Ее муж пока еще находится в больнице, его состояние средней степени тяжести.

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"Минздрав выражает соболезнования родным умершей", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксированы 145 случаев заражения коронавирусом. Пять человек скончалось, еще один – выздоровел.

Также в Одесской области подтвердились три случая инфицирования коронавирусом. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куций. Всего в регионе зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Власти подчеркивают необходимость соблюдения правил карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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смерть Тернополь Минздрав Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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