Пятая смерть от коронавируса в Украине: что известно

В Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщает Минздрав в Telegram.
Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась через сутки. Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти – это пятый летальный случай от коронавируса в Украине.
Ее муж пока еще находится в больнице, его состояние средней степени тяжести.
"Минздрав выражает соболезнования родным умершей", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксированы 145 случаев заражения коронавирусом. Пять человек скончалось, еще один – выздоровел.
Также в Одесской области подтвердились три случая инфицирования коронавирусом. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куций. Всего в регионе зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Власти подчеркивают необходимость соблюдения правил карантина.
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