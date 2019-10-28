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Пятилетний мальчик погиб в пожаре в Ровенской области

28 октября, 12:50

Причиной пожара называют игры со спичками

Трагедия на Ровенщине – в пожаре погиб 5-тилетний мальчик. По предварительной информации, ребенок играл со спичками на чердаке своего дома. В какой-то момент вспыхнул огонь. Вероятно, малыш испугался пламени и вместо того, чтобы убежать, забился в угол. Прибывшие на вызов, справились с возгоранием, но мальчика спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время тушения пожара в гараже на улице Качуры, 66 в Святошинском районе спасатели обнаружили тело мужчины. На месте пожара работали две единицы пожарно-спасательной техники и около 10 человек личного состава. Причину пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранительные органы.

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Также мы писали о том, как в одной из многоэтажек Оболонского района Киева произошел пожар – пламя унесло жизнь хозяина квартиры, О пожаре на проспекте Маршала Рокоссовского спасателям сообщили вечером 19 октября. Как выяснилось, огонь вспыхнул в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. Когда пожарные прибыли, пламя охватило всю комнату.

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Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор.

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мальчик сгорел пожары ровненская область

Источник: Сегодня

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