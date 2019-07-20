Пытался бежать в Россию: львовские копы задержали жестокого убийцу

24-летний парень убил женщину и спрятал тело в лесополосе

Пропавшую женщину искали всем миром. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали злоумышленника, причастного к убийству женщины в Сокальском районе Львовской области.

"13 июня в Червоноградский отдел полиции с заявлением об исчезновении своей 51-летней дочери обратилась жительница города Сосновка. По словам заявительницы, женщина, работница одного из предприятий в Червонограде, не вернулась домой после ночной смены. Женщину объявили в розыск и открыли по данному факту уголовное производство", – сообщают в полиции.

К поискам пропавшей, кроме полицейских, были привлечены также военнослужащие Нацгвардии, общественные активисты и неравнодушные жители района. 16 июля ее тело с телесными повреждениями, прикрытое сосновым лапником, было обнаружено в лесополосе возле села Волсвин, Сокольского района.

"Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника, причастного к убийству женщины. Им оказался 26-летний житель Сокольского района. Он был задержан при попытке пересечения государственной границы Украины с Российской Федерацией. Ювелирные изделия, снятые с тела погибшей женщины, изъяты", – добавляют в полиции.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, суд избрал для него меру пресечения – содержание под стражей. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, ему грозит наказание – от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье судили брата и сестру, убивших родную мать.

Также на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

Кроме этого, сообщалось, что во Львовской области произошло двойное убийство. В одном из сел Стрыйского района отец лишил жизни 22-летнего сына и его 18-летнего друга.

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