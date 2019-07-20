Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Пытался бежать в Россию: львовские копы задержали жестокого убийцу

20 июля, 06:30

24-летний парень убил женщину и спрятал тело в лесополосе

Пропавшую женщину искали всем миром
Пропавшую женщину искали всем миром. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали злоумышленника, причастного к убийству женщины в Сокальском районе Львовской области.

"13 июня в Червоноградский отдел полиции с заявлением об исчезновении своей 51-летней дочери обратилась жительница города Сосновка. По словам заявительницы, женщина, работница одного из предприятий в Червонограде, не вернулась домой после ночной смены. Женщину объявили в розыск и открыли по данному факту уголовное производство", – сообщают в полиции.

К поискам пропавшей, кроме полицейских, были привлечены также военнослужащие Нацгвардии, общественные активисты и неравнодушные жители района. 16 июля ее тело с телесными повреждениями, прикрытое сосновым лапником, было обнаружено в лесополосе возле села Волсвин, Сокольского района.

"Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника, причастного к убийству женщины. Им оказался 26-летний житель Сокольского района. Он был задержан при попытке пересечения государственной границы Украины с Российской Федерацией. Ювелирные изделия, снятые с тела погибшей женщины, изъяты", – добавляют в полиции.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, суд избрал для него меру пресечения – содержание под стражей. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, ему грозит наказание – от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье судили брата и сестру, убивших родную мать.

Также на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

Кроме этого, сообщалось, что во Львовской области произошло двойное убийство. В одном из сел Стрыйского района отец лишил жизни 22-летнего сына и его 18-летнего друга.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег убийство, Львов, розыск, РФ

Вы сейчас просматриваете новость " Пытался бежать в Россию: львовские копы задержали жестокого убийцу". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На станции в Фастове убили мужчину: подозреваемый арестован

Вчера, 13:37

Подозреваемый уже был ранее судим

В Одессе арестован подозреваемый в убийстве экс-мэра Тирасполя

Вчера, 12:13

Продолжаются поиски сообщников преступника

В Борисполе потерялся пятилетний мальчик

Вчера, 10:34

Ребенок потерялся во время массовых мероприятий на Европейской площади

Убийство 52-летней женщины в Киеве: полиция задержала подозреваемого (видео)

Вчера, 08:59

В убийстве подозревается сожитель женщины, с которым она познакомилась в интернете

Facebook будет доплачивать пользователям за просмотр рекламы

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Моя мама — токсичный родитель. Откровение взрослой дочери

В Украине подняли прожиточный минимум

Шрифт на банкноте в 1000 гривен оказался пиратским

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео

Самая простая в мире: как похудеть на скандинавской диете?

Мужское мнение: как сохранить отношения на расстоянии

Не следуй трендам: 6 причин выпивать стакан кефира каждый день

Чистка зубов защищает от болезни Альцгеймера

15 красавиц российского кино

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Вчера, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

18 июля, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17 июля, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17 июля, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"

Полезные свойства кофе. Причины пить его каждый день
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь