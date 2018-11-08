Пытался провезти 275 килограмм янтаря: польские пограничники задержали украинца

В пропускном пункте "Корчова" на украинско-польской границе польские пограничники задержали украинца, который пытался провезти в автомобиле крупную партию контрабандного янтаря.

Автомобиль украинца польской регистрации был напичкан янтарем: пограничники нашли 275 килограмм необработанного камня. Чтобы скрыть ценную контрабанду, мужчина переоборудовал машину. Пограничники конфисковали и мешки с янтарем, и сам автомобиль.

Примечательно, что с начала года на украинско-польской границе таможенники изъяли более шести сотен килограммов контрабандного камня.

Напомним, недавно во Львовской области пограничники задержали два автобуса с иностранной регистрацией, в которых пытались перевезти контрабанду в Польшу через пункт пропуска "Краковец".

Ранее сообщалось, что полиция задержала львовянина, у которого было изъято более 100 кг янтаря. А на Волыни добытчики янтаря – двое жителей Луцка - угрожая оружием, взяли в заложники сотрудника полиции.

Кроме того, недавно министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов.