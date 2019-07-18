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Пытался провезти более 600 пачек сигарет в Венгрию: на Закарпатье задержали контрабандиста

18 июля, 15:50

​​​​​​​В машине мужчины пограничники обнаружили двойное дно


На Закарпатье местный житель пытался провезти в Венгрию 640 пачек сигарет. Задержали контрабандиста пограничники в пропускном пункте "Лужанка".

Как выяснилось, 56-летний водитель микроавтобуса пересекал границу по "зеленому коридору". Он уже прошел первую линию контроля, но пограничники решили тщательнее проверить машину. При осмотре нашли тайник – в машине оказалось двойное дно.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области, в ходе которых изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Также мы сообщали, что работники пограничной службы на пункте пропуска "Порубне" обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандного табака.

Кроме того, ранее в Одесской области пограничники обнаружили 590 тыс. пачек сигарет швейцарского производства на 22 млн гривен, на которых не было акцизных марок Украины.

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Тег Венгрия, сигареты, Закарпатье, контрабанда, задержание

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