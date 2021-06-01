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Пытался вытащить шапку: на Волыни утонул восьмилетний мальчик

1 июня, 15:04

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пока на место прибыли медики скорой помощи, было уже поздно

В Волынской области погиб восьмилетний мальчик, он пытался вытащить из водоема шапку и утонул.

Об этом сообщают "Волынские новости".

Трагедия произошла в селе Стобыховка Камень-Каширского района 31 мая около 18-ти часов.

Очевидцы отметили, что ребенок был на берегу водоема и у него в воду упала шапка. Мальчик пытался ее достать, но потерял равновесие и утонул. Дети, которые стали свидетелями трагедии, позвали на помощь взрослых. На место вызвали медиков, однако было уже поздно.

В полиции сообщили, что по факту смерти ребенка начали производство с пометкой "несчастный случай". Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, в начале весны в Запорожье двое 11-летних детей упали в прорубь на Днепре. Девочку спасли рыбаки, а мальчик утонул.

Кроме того, в Голосеевском районе Киева в пруду утонул мужчина.

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