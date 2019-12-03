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Пытался замести следы: в Тернопольской области задержали подозреваемого в убийстве пенсионера

3 декабря, 13:16

Преступник зарезал мужчину и поджег его дом

Фото: ГУНП в Тернопольской области

Фото: ГУНП в Тернопольской области

В Тернопольской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве пенсионера. Тело жертвы нашли после пожара в его доме с более чем 80 ножевыми ранениями.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, преступник оказался местным жителем, который ранее уже сидел в тюрьме за убийство и другие преступления. Выяснилось, что между погибшим и подозреваемым возник конфликт, который перерос в убийство. После содеянного убийца пытался "замести следы" и поджег дом. По дороге домой он выбросил нож и переоделся.

"Погибший – владелец данного дома. На нем судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные колото-режущие раны, которые локализуются непосредственно на правой части тела – на плечах, грудной области и на лице", - рассказала старший следователь-криминалист следственного управления ГУНП в Тернопольской области Ольга Романив.

Задержанному уже объявили подозрение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Рецидивисту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Кроме того, недавно в Ивано-Франковской области долги стали причиной трагедии – мужчина жестоко убил знакомого, которому был должен деньги.

Смотрите видео: В Виннице мужчина забетонировал в подвале тело знакомой:

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