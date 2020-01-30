"Работают лучшие специалисты": копы расследуют поджог машины львовской журналистки

Поджигателю теперь грозит до пятнадцати лет за решеткой

Фото: Игорь Зинкевич, Facebook

Во Львове полицейские уже начали расследование поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Копы уверяют, что делают все возможное, чтобы найти преступника.

"Над раскрытием этого преступления работают лучшие специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы установить обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к поджогу транспортного средства. Владелица автомобиля – известная львовская журналистка, связывает это со своей профессиональной деятельностью. Эта информация будет проверяться следственным путем", – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что поджог расследуют как "умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста". Преступнику теперь грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.

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Напомним, ночью 30 января журналисту "Радио Свобода" во Львовской области Галине Терещук подожгли машину.

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"По словам свидетелей, неизвестный в капюшоне поджег автомобиль Mitsubishi Colt львовских журналистов Василия и Галины Терещук. По словам соседа супругов Терещуков, который случайно стал свидетелем преступления, неизвестный мужчина с закрытым лицом поместил пакет с неизвестным веществом под щетки на лобовом стекле автомобиля и поджег его", - рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Также мы сообщали, что в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправления транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

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