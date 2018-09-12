Rapid Trident – 2018: украинские бойцы готовы к "широкомасштабному вторжению"

В целом, на военных учениях заняты 2 200 военнослужащих и более 350 единиц техники

Во Львовской области, в рамках многонациональных украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск "Репид Трайдент – 2018" (Rapid Trident – 2018), началась активная или полевая фаза подготовки войск.

"По легенде учений, враждебно настроенное соседнее государство сосредоточило у государственной границы мощную группировку своих войск. Количество личного состава и боевой техники, а также его расположение, однозначно свидетельствуют о готовности условного государства – соседа Украины к широкомасштабному вторжению с целью оккупации части нашей территории с последующим принуждением украинской власти к фактической капитуляции", – сообщает медиа-центр МОУ.

Согласно сценарию, если условный противник не ограничится пограничными провокациями и начнет широкомасштабное вооруженное вторжение, на первом этапе возможна даже "потеря" части нашей территории. Но на оперативно-тактической глубине уже развернуты подразделения Вооруженных Сил Украины и многонациональной дивизии. И действуют армейцы совместно с другими вооруженными формированиями в режиме объединенных сил – согласно совместно производимых планов отпора агрессии.

Добавим, что в этом году "РепидТрайдент – 2018" является самым масштабным совместным сухопутным обучением подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины (Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Управления Государственной охраны), а также военных подразделений иностранных государств.

В нем принимают участие воинские подразделения 10 стран-членов НАТО и 4 стран – партнеров НАТО, всего – 14 стран. А именно – Украина, США, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Канада, Литва, Молдова, Германия, Румыния, Польша, Турция.

Также в нынешнем "Репид Трайдент" участвуют военнослужащие многонациональной Литовско-польско-украинской бригады имени великого гетмана Константина Острожского.

В целом, к учениям привлечены более 350 единиц техники и 2,2 тыс. военнослужащих, которые тренируются на одном из крупнейших в Европе Яворовском военном полигоне.

Учения, длительностью в две недели, продолжатся до 15 сентября, и состоят из двух фаз – командно-штабной и полевой. За это время украинские военные и их коллеги из стран – партнеров отрабатывают ряд задач как боевого, так и логистического и гуманитарного характера.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко утвердил план проведения многонациональных военных учений в 2018-м. На территории Украины пройдут шесть маневров с участием иностранных военных, то есть вдвое больше, чем в прошлом году.

А в минувшем году в военном учении "Репид Трайдент – 2017" приняли участие около 2500 военнослужащих из 15 стран мира.