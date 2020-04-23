Расистский скандал с мэром Ивано-Франковска: ООН отреагировала

Слова мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который на этой неделе потребовал "запаковать" и выдворить из города на Закарпатье ромов, обеспокоили Организацию Объединенных Наций.

Об этом сообщили 23 апреля на Facebook-странице миссии ООН по правам человека в Украине.

"Мы обеспокоены сообщениями о дискриминации ромов мэром Ивано-Франковска. Мэр открыто требовал от правоохранительных органов насильно вывезти или задержать цыган, отказавшихся добровольно переехать в другую область", – заявили в пресс-службе миссии.

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Представители ООН назвали слова Марцинкива дискриминационными и напомнили, что ущемление прав этнических меньшинств запрещены международным правом по правам человека.

"Местная власть должна продвигать толерантность и уважение в обществе, особенно в это время, когда Украина и весь мир совместно борются с глобальным кризисом в сфере здравоохранения", – добавили в миссии, отметив, что ивано-франковский мэр уже публично извинился за сказанное.

Правозащитники пообещали следить за расследованием и выразили надежду на его тщательность и беспристрастность.

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"В это время мы должны работать в солидарности вместе с общинами и удвоить усилия в борьбе с языком вражды, дискриминации, нетерпимости и насилия", – резюмируют в миссии по правам человека

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Напомним, что слова Марцинкива заинтересовали не только ООН, но и правоохранительные органы. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал сказанное градоначальником недопустимым и сообщил о начале уголовного производства.

Однако ромов не любит не только мэр Ивано-Франковска. В 2018 году во Львове группа юношей напала на лагерь ромов, в прошлом году начался суд:

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