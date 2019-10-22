Разборки на дороге: в Ровно водитель прострелил другому плечо

Конфликт возник после того, как автомомбиль «ЗАЗ-1102» не предоставил преимущество в движении BMW

/ Фото: Нацполиция

В Ровно водитель "ЗАЗ-1102" схлопотал пулю от водителя BMW. Как оказалось, последний двигался по главной дороге, а "ЗАЗ" выезжал со второстепенной и не предоставил ему преимущества в движении.

Водителям удалось избежать аварийной ситуации, однако водитель BMW догнал и остановил нарушителя, которым оказался 30-летний житель села Большое Вербное Сарненского района.

Между водителями возник конфликт, в ходе которого 34-летний житель Ровно выстрелил из травматического пистолета и попал в плечо своего оппонента. После этого стрелок, который является членом одного из общественных формирований, с места происшествия сбежал. Тесть травмированного, который находился в салоне автомобиля, вызвал "скорую" и сообщил в полицию. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего отпустили.

Правоохранители разыскали водителя BMW возле дома по месту жительства, в соответствии с медицинским освидетельствования он был трезв.

По данному факту открыто досудебное расследование. Спецустройство полицейские у него изъяли и проводят проверку законности выдачи разрешения.

Напомним, недавно в Береговском районе Закарпатья между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт, в результате чего один из них достал из салона пистолет и стал стрелять под ноги другому водителю.

Также мы писали, что на Закарпатье между водителями Volkswagen и BMW произошла драка, которая закончилась стрельбой и реанимацией. Причина конфликта – нарушение правил дорожного движения со стороны одного из автомобилистов, что могло привести к столкновению.

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