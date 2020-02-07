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Разборки в Мукачево в стиле 90-х: в кого стреляли и что с пострадавшими

7 февраля, 14:28

Стрельба произошла утром посреди улицы

Фото: Віталій Глагола/Telegram

Фото: Віталій Глагола/Telegram

Во время стрельбы в Мукачево напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с екс-нардепом Михаилом Ланем. Об этом своем Тelegram-канале написал местный журналист Виталий Глагола.

Бывший народный избранник более известен в городе под криминальным прозвищем "Блюк". По словам журналиста, в перестрелке пострадали Пашкуляк и его охранник.

Артура госпитализировали в медицинский центр "Диамед" в Ужгороде – пуля попала мужчине в плечо. Его охранник находится в Мукачевской ЦРБ. По словам врачей, мужчина получил пулевое ранение в область в область таза. Он находится в реанимационном отделении, состояние тяжелое, но он в сознании.

Напомним, в Мукачево прямо на улице устроили перестрелку. В результате – двое человек оказались в больнице с огнестрельными ранениями. Все произошло сегодня, 7 февраля, около 9:50 на улице Сеченова.

А 2 февраля в Киеве на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину. Погибшим оказался Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

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