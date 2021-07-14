Разорвал и потоптался. На Волыни парень надругался над флагом Украины

Правоохранители уже начали уголовное производство – как могут наказать нарушителя

Парню грозит срок или большой штраф за надругательство над прапором. Коллаж "Сегодня", иллюстративные фото

В Волынской области пьяный 19-летний парень повредил флагшток, разорвал государственный флаг Украины, после чего потоптался по нему.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел на железнодорожной станции "Горохов" в поселке Марьяновка Луцкого района.

На надругательство над прапором нарушителю грозит от 17 до 68 000 гривен штрафа или до шести месяцев ареста, или же до трех лет лишения свободы.

Полицейские начали расследование по статье "Надругательство над государственными символами". Сейчас копы выясняют все обстоятельства преступления.

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Напомним, ранее в центре Киева неизвестный мужчина сорвал флаг Украины с фасада здания государственного учреждения. Теперь его разыскивают.

Кроме того, в Винницкой области на территории Мемориала Славы в пгт Тывров мужчина осквернил государственный флаг Украины, вытерев об него руки.

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