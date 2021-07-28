Українська
$ 26,91
31,78
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов Украины

28 июля 2021 15:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Игорь Табанюк 40 лет назад совершил свой первый полет, в 2013 году он потерял своего младшего сына в авиакатастрофе

Справа на фото погибший пилот Игорь Табанюк. Фото: коллаж "Сегодня"

Справа на фото погибший пилот Игорь Табанюк. Фото: коллаж "Сегодня"

В аварии легкомоторного самолета на Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк.

Реклама

Как сообщает Галка, также погибли трое иностранцев, находившихся в самолете. Как стало известно, они разбились на самолете Advantic WT10. Самолет рассчитан на пилота и трех пассажиров.

Что известно о погибшем пилоте

Игорь Табанюк – профессиональный летчик, председатель общественной организации "Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации", которая занимается развитием коломыйского аэропорта малой авиации.

Игорь Табанюк 40 лет назад совершил свой первый полет и много лет развивал малую авиацию в Коломые. Организовал в этом городе много авиафестивалей.

Игорь Табанюк с украинским журналистом Дмитрием Комаровым. Фото: Галка
Реклама

Игорь Табанюк с украинским журналистом Дмитрием Комаровым. Фото: Галка

В 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын Игоря Табанюка – полетел вместо отца на проверку самолета. В интервью СМИ Игорь Табанюк тогда говорил: "сын забрал мою смерть".

Что говорят в полиции

Полицейские устанавливают все обстоятельства авиакатастрофы. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

"В дежурную часть в 13:40 поступило сообщение о том, что в селе Шепаровцы Коломыйского района на частный дом упал спортивный самолет. В результате погиб пилот и три пассажира. На момент аварии в доме, который загорелся, людей не было", – говорится в сообщении полиции.

Спортивный самолет упал на приватный дом, фото с места аварии. Фото: facebook.com/frankivsk.police

Спортивный самолет упал на приватный дом, фото с места аварии. Фото: facebook.com/frankivsk.police

В тренде
Неизлечимая болезнь. В харьковском зоопарке умерла 23-летняя слониха Тенди
Состояние животного быстро ухудшалось - тяжелая болезнь привела к смерти. Коллаж "Сегодня"
Реклама

По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров – иностранцев.

Читайте также:

О чем говорили погибшие под Чугуевом курсанты. Записи черных ящиков Ан-26

Сейчас на месте инцидента работают следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы, устанавливают все обстоятельства аварии.

По результатам первоочередных следственных действий будет принято решение о правовой квалификации события.

Реклама

Напомним, в Одессе из-за пилота образовалась пробка из самолетов. Пилот отказался двигаться по новой взлетке, заявив, что ширина дорожки не соответствует правилам авиакомпании.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пробка на несколько километров. Смертельное ДТП парализовало трассу Киев – Чоп (фото)
Пробка на несколько километров. Смертельное ДТП парализовало трассу Киев – Чоп (фото)Запад
Под Ровно произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений (видео)
Под Ровно произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений (видео)Запад
Все были в легковушке. Под Луцком в ДТП погибли три человека, еще девять в больнице
Все были в легковушке. Под Луцком в ДТП погибли три человека, еще девять в больницеЗапад
Авария на химзаводе под Ровно. В МВД назвали предварительную причину взрыва
Авария на химзаводе под Ровно. В МВД назвали предварительную причину взрываУкраина
На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком, локомотив сошел с рельсов: фото с места аварии
На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком, локомотив сошел с рельсов: фото с места аварииЗапад
На Волыни мужчина отсидел за убийство отца, вышел из тюрьмы и убил мать
На Волыни мужчина отсидел за убийство отца, вышел из тюрьмы и убил матьЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять