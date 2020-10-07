Развращал 14-летнего мальчика: на Волыни задержали педофила

На Волыни мужчина развращал несовершеннолетнего мальчика. Злоумышленника уже задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области.

Правоохранители рассказали, что преступление случилось на территории дачного массива в Нововолынске. Подозреваемый развращал 14-летнего подростка.

За несколько часов после инцидента полиция установила личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 38-летнего уроженец Любомля.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Мужчине скоро сообщат о подозрении и выберут меру пресечения. За содеянное подозреваемому грозит пять лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Винницкой области задержали педофила. Он приводил детей домой и показывал им видео порнографического характера.

А в Измаиле Одесской области медсестры детдома обвинили главврача в педофилии. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":

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