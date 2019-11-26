Разъяренная толпа чуть не устроила самосуд над фельдшером на Прикарпатье: видео

Полицейские не препятствовали агрессии и заставили пройти фельдшера тест на алкогольное опьянение

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Решили, что пьяная и чуть не совершили самосуд на глазах у сотрудников полиции. Потрясающий воображение случай произошел на Прикарпатье. Фельдшера, которая приехала на место аварии, разъяренная толпа вытолкала из кареты скорой и заставила пройти тест на содержание алкоголя. На женщину кричали и оскорбляли. Врач прошла тест, и вы не поверите, каким оказался результат.

Едут на вызов в деревню, где заболела пенсионерка. Хотя от предыдущего дежурства фельдшер до сих пор не оправилась.

Ульяна Бринда, фельдшер скорой не спала трое суток и переживает, потому что накануне ее чуть ли не разорвала разъяренная толпа. Собравшимся возле места аварии показалось, что врач пьяна.

"Потому что, говорят, "у нее глаза блестят". У меня муж тяжело болен, у него опухоль мозга неоперабельная", – рассказывает Ульяна.

Медики утверждают – когда только приехали на вызов, люди уже были агрессивно настроены. Мол, "скорая" ехала слишком долго. Хотя со времени вызова и до момента прибытия бригады прошло всего 5 минут. И это зафиксировано в журнале вызовов. Фельдшера, по ее словам, вытащили из машины силой, схватив за куртку. Полицейский, который был рядом, не вмешивался. Его слышно на видео, которое сняли очевидцы.

Ульяна говорит, что соглашалась проехать в больницу и пройти полное обследование. Однако на ее слова никто не реагировал, и заставили подуть в полицейский Drager. Прибор показал ноль промилле, что коллег фельдшера совсем не удивляет.

"Выполняет свои обязанности на высшем уровне. Никогда она алкоголь не употребляет", – утверждает колега Ульяны, Людмила Сорока, фельдшер скорой.

Действия патрульных полицейское руководство объясняет законом. Мол, копы стояли между бригадой скорой и разъяренными крестьянами.

Тарас Равлюк, заместитель начальника Кольского отдела полиции:

"Работникам полиции разрешено проводить обследование на Drager с участием двух свидетелей".

А у правозащитников действия полицейских вызывают возмущение.

"Drager, предназначен для тестирования водителей. Медицинский работник не была водителем", утверждает Владимир Бандура адвокат.

Ульяна собирается свое честное имя отстаивать в суде – судиться против полицейских.

Напомним, это не первый случай нападения на работников скорой помощи в Украине. Ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Киеве напали на пункт скорой помощи и ограбили фельдшера. ЧП произошло на улице Богатырской в пятницу 30 августа.

А еще раньше сообщалось, что в Киеве жестоко избили спасателя – заместителя командира КАРС "Киевская служба спасения" по оперативно-спасательной работе Максима Крыжановского. Мужчина сделал замечание нарушителям ПДД, которые ехали на легковой машине по тротуару. В итоге четыре человека избили спасателя с 18-летний стажем.

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