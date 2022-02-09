Реальная COVID-статистика в разы выше? Инфекционист из Ужгорода указал на опасность

В Украине пациентов с коронавирусом может быть намного больше, чем пишут в статистике. При этом в больницы все чаще попадают дети

В Украине ситуация с коронавирусом напряженная. Фото: коллаж "Сегодня"

В Закарпатской области на протяжении двух недель ухудшается ситуация с коронавирусом. Поэтому регион скоро может попасть в красную зону. Врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров считает, что реальная статистика по коронавирусу значительно больше той, которую указывает Минздрав.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

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По словам Петрова, реальная статистика в разы выше, поскольку Закарпатье граничит с четырьмя европейскими странами и там фиксируют по 50-60 тысяч новых случаев, в то время как в Украине – всего 5-10 тысяч. Инфекционист считает, что эти данные занижены.

Какая ситуация в Ужгороде?

"В Ужгороде все более или менее стабильно, есть места в больницах. Мы госпитализируем немного меньше, чем было раньше, потому что "Омикрон" протекает легче", – сказал врач.

Он уточнил, что во время этой волны в зоне риска именно дети, а не только пожилые люди или пациенты с сопутствующими болезнями.

"Мы четко можем сказать, что дети попали в зону риска, поскольку очень многие дети, организованные колективы, школьники, студенты болеют. Практически все учебные заведения будут работать в режиме дистанционного обучения, чтобы не болели самые маленькие", – отметил инфекционист.

Карантин в Украине

По состоянию на 9 февраля в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, но с 11 февраля там окажутся еще и Закарпатская, Луганская и Хмельницкая.

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В желтой зоне – Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области. Все остальные регионы входят в оранжевую карантинную зону.