Реанимация на колесах: новую современную "скорую" от Фонда Рината Ахметова получила Ивано-Франковская область

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова в рамках второго этапа проекта "200 скорых для Украины" передал областным учреждениям здравоохранения 27 машин скорой помощи. Во время первого этапа врачи получили 30 автомобилей.

Одна из 27 машин отправилась в Ивано-Франковскую область. Таким образом, региональный автопарк за два этапа проекта пополнился двумя новыми единицами техники, спасающей жизнь.

"Первая машина от Фонда Рината Ахметова уже работает в Косовском отделении, и его коллектив очень доволен подарком. Вторая будет работать в Коломые. Общая потребность области в замене такого автотранспорта сегодня составляет около 70%. Все имеющиеся машины – УАЗы и "Газели", причем большинство проработали более 10 лет. Но есть и такие, которые отслужили по 20–30 лет, поэтому новая машина очень нужна. И мы благодарны Ринату Ахметову за столь нужный подарок", – сказал Ярослав Тымчук, заместитель главврача Ивано-Франковского облцентра экстренной медицинской помощи.

Современные спецавтомобили оборудованы по последнему слову медицинской техники. По сути, это реанимации на колесах, которые могут спасать человеческие жизни в ситуациях, когда счет идет на минуты: дефибриллятор и портативная система реанимации, кислородные аппараты и многое другое. Еще 143 автомобиля до конца года поступят на службу врачам и пациентам.

Проект "200 скорых для Украины" до конца года будет реализован полностью. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет скорой помощи. Среди 143 автомобилей, которые сейчас готовятся к передаче учреждениям здравоохранения, есть не только Peugeot и Citroen, но и Toyota Land Cruiser 150, предназначенные для самых труднодоступных населенных пунктов.

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