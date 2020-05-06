"Ребенку не поступал кислород": жительница Ровенской области с COVID-19 рассказала об экстремальных родах

Сейчас женщина находится дома, а ее младенец – в больнице

/ Фото: Pixabay

В Ровенской области зараженная коронавирусной инфекцией женщина из Здолбунова родила ребенка. Как ей дались роды, молодая мама рассказала блогу "Знай больше".

Ребенок появился на свет на 30 неделе беременности матери, в Дубенском роддоме. Девочка родилась недоношенной с весом 1,5 килограмма. Врачи больницы, по словам матери, сделали все возможное, чтобы спасти и роженицу, и малышку.

"Меня привезли из Здолбунова в Дубно, так как всех беременных с короновирусом везут в роддом Дубно. Поэтому я там оказалась. Привезли в тяжелом состоянии, без кислородной маски я дышать не могла и еще была отслойка плаценты. Жизнь шла на минуты", – рассказала женщина.

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Врачи сработали оперативно: быстро осмотрели женщину и повезли на кесарево вскрытие.

"Ведь срочно нужно спасать ребенка и меня. Моей малышке уже неделю не поступал кислород. Поэтому немедленно меня прокесарили. Я видела все, как в тумане. Ребенка быстренько забрали, и я ее даже не успела увидеть. Хотя понимаю, что так было надо, чтобы она не заразилась коронавирусом", – отметила Юлия.

Молодая мама очень благодарна врачам, которые очень внимательно и трепетно к ней относились.

"Они контролировали мое состояние каждую минуту и ​​рассчитывали каждую таблетку и капельницу, как принимать почасово. Целый день со мной было две акушерки, а также приходила убирать санитарочка. Одевали костюмы защитные и первая смена, это было с 8 до 16 часов, дальше заходила санитарка убирала. Затем одевалась в защитный костюм акушерка и ночевала со мной до утра. И так все четыре смены акушерок и санитарок. Это очень трудно находиться в защитном костюме всю ночь", – вспоминает женщина.

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Юлию очень поразили отношения медиков к ней и их профессионализм.

"Они все, как один, очень приветливые и поднимали мне настроение, ведь понимали, как мне тяжело и больно. В родильном все очень внимательно контролировали мое состояние, помогали с грудью, снимали отек. И самое главное – никто из них меня не боялся и не осуждал, что у меня коронавирус. От этого никто не застрахованный", – добавила молодая мама.

Сейчас Юлия находится дома, а ее младенец – в реанимационном отделении больницы в Ровно.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области обнаружили серьезный очаг заболевания коронавирусом. В селе Зоря, расположенном недалеко от областного центра, инфицировались 28 человек.

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Напомним, ранее в Киевском госпитале провели учения по приему инфицированных коронавирусом.

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