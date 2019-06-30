Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Ребенок в чемодане: в полиции рассказали детали трагедии в Черновцах

30 июня, 17:20

Сообщается, что мать ребенка сама доставила чемодан на место, где его нашли прохожие

Фото: Нацполиция

На теле 2-летнего мальчика, которого найдено 27 июня мертвым в чемодане на окраине Черновцов, не было признаков насильственной смерти. Об этом проинформировали в областной полиции.

"Во время судебно-медицинской экспертизы на теле мальчика не обнаружено признаков насильственной смерти. Для установления причин смерти назначены дополнительные исследования", – уточнили полицейские.

Полицейские опросили жителей домов, изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения и другие вещественные доказательства, которые могут иметь значение для расследования. Установлено, что в ночь с 26-е на 27-е июня женщина самостоятельно доставила чемодан с телом сына на место, где потом его нашли прохожие.

Полиция продолжает искать мать ребенка Анну Пилявскую.

Пока известно, что женщина приехала в Черновцы из Хмельницкого примерно месяц назад и жила с сыном в арендованном помещении. Соседи рассказали, что женщина нигде не работала, за своим сыном – Сашей – не смотрела, его часто подкармливали. В последнее время малыш плохо себя чувствовал.

Полицейские ГУНП в Черновицкой области проводят расследование с участием родителей Анны Пилявской, которые приехали в Черновцы. Правоохранители подготовили ходатайство о назначении еще ряда судебных экспертиз для анализа изъятых вещественных доказательств.

Ранее мы писали, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.


Кроме того, в Умани Черкасской области неустановленный мужчина на улице совершил нападение на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ребенок, расследование, черновцы, поисковая операция

Вы сейчас просматриваете новость " Ребенок в чемодане: в полиции рассказали детали трагедии в Черновцах". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Херсонской области нашли повешенной 9-летнюю девочку

Сегодня, 15:26

Полицейские занялись расследованием трагедии

В Хмельницкой области вспыхнул жилой дом: погиб трехлетний мальчик

Сегодня, 12:21

Еще один ребенок и их бабушка попали в больницу

В Донецкой области задержанный погиб в полицейском отделении

Вчера, 16:27

Мужчину задержали по подозрению в грабеже с насилием

В Черновцах женщина пыталась незаконно вывезти ребенка за границу

Вчера, 15:51

Ее задержали пограничники на пункте пропуска "Черновцы-авиа"

"Назвал меня оскорбительно": Супрун ответила на слова Зеленского

В Николаеве водитель своеобразно прекратил драку на дороге

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство

Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов

В Одессу плывут новейшие военные корабли США: фото и видео

"Оставьте детей в покое": Путин ответил на обвинения Элтона Джона

Вера Брежнева впервые прокомментировала слухи об измене мужа

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Хочешь побывать внутри нового кроссовера Lexus? [Тест-драйв]

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

В людных местах — бинты и тонометры: Минздрав готовит новую реформу

Вчера, 07:19

В Минздраве хотят узаконить публичные аптечки и дефибрилляторы

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Вчера, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

28 июня, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Зеленский оставил на должностях двух чиновников времен Порошенко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь