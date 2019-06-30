Ребенок в чемодане: в полиции рассказали детали трагедии в Черновцах

Сообщается, что мать ребенка сама доставила чемодан на место, где его нашли прохожие

Фото: Нацполиция

На теле 2-летнего мальчика, которого найдено 27 июня мертвым в чемодане на окраине Черновцов, не было признаков насильственной смерти. Об этом проинформировали в областной полиции.

"Во время судебно-медицинской экспертизы на теле мальчика не обнаружено признаков насильственной смерти. Для установления причин смерти назначены дополнительные исследования", – уточнили полицейские.

Полицейские опросили жителей домов, изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения и другие вещественные доказательства, которые могут иметь значение для расследования. Установлено, что в ночь с 26-е на 27-е июня женщина самостоятельно доставила чемодан с телом сына на место, где потом его нашли прохожие.

Полиция продолжает искать мать ребенка Анну Пилявскую.

Пока известно, что женщина приехала в Черновцы из Хмельницкого примерно месяц назад и жила с сыном в арендованном помещении. Соседи рассказали, что женщина нигде не работала, за своим сыном – Сашей – не смотрела, его часто подкармливали. В последнее время малыш плохо себя чувствовал.

Полицейские ГУНП в Черновицкой области проводят расследование с участием родителей Анны Пилявской, которые приехали в Черновцы. Правоохранители подготовили ходатайство о назначении еще ряда судебных экспертиз для анализа изъятых вещественных доказательств.

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