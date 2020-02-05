Река Боржава полностью засыпана мусором: весной Украине грозят штрафы

Бутылки, пенопласт, обувь и даже мебель. Река Боржава в Закарпатье утопает в пластиковом мусоре. Экоактивисты Береговского района взялись самостоятельно расчищать реку, но пластиковых островков настолько много, что самостоятельно не справиться. Новости "Сегодня" отправились с ними на один из замусоренных участков и увидели масштабы экологической проблемы.

С надувными лодками и кучей мешков группа экозащитников плывет расчищать пластиковый островок. У них есть только трактор и резиновая лодка. Поэтому все их старания остаются незамеченными. А таких пробок из бытового пластика на Боржаве с десяток. Их сюда принесло из населенных пунктов, расположенных выше по течению. Говорят, когда река спокойная, по мусорным островкам ее даже можно перейти. Засорена местность на границе трех районов. В Верхних Реметах организовали вывоз мусора, а вот у соседей – нет.

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Александр Подмятников, Нижнеореметовский сельский председатель:

"В населенных пунктах, которые находятся выше по течению, не вывозится централизованно бытовой мусор от населения, от организаций. И я думаю, что они вынуждены по-хамски выкидывать этот мусор в реку".

Только за час ребята вытащили из реки 300 килограммов пенопласта, полиэтиленовых и стеклянных бутылок. Собранное отвозят на соседний берег. На территории заброшенного завода создали пункт приема вторсырья. Дважды в неделю забирают у населения мусор и досортировывают его. Через соцсети призывают людей сортировать мусор и привозить сюда, а не сбрасывать невесть куда.

"Картон мы отправляем на Обухов, стекло отправляют в Ужгород. Пластик будем отправлять в Харьков. Он является полноценным сырьем – ведра, горшки, что угодно можно создавать", – говорит экоактивист Виктор Бучинский.

Экозащитники надеются, что на помощь им направят хотя бы спецтехнику. Иначе, весной, когда уровень Боржавы поднимется, весь пластиковый хлам хлынет в сторону Венгрии. А это уже чревато Украины штрафами.

А тем временем Украину всколыхнула новость о том, что многолетние путешествия львовского мусора продолжаются. На этот раз свалку обнаружили под Хотином. Львовские чиновники утверждали, что мусор не их, но все равно начали расследование.

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