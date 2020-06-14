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Реки вместо улиц и утонувший человек: последствия непогоды на Буковине (фото и видео)

14 июня, 15:17

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Полиция сообщила о гибели парня, которого нашли на пастбище возле реки

На Буковину обрушилась непогода, в результате сильного ливня вечером 13 июня в Путильском районе жилые дома оказались подтопленными, на дорогах образовались целые "реки", а в одном поселке вода смыла асфальт. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на сельского голову Марию Джуляк.

Так, в Розтоках Путильского района затопило более полсотни домов с приусадебными участками.

По информации сельского совета, подтопило 56 домов. Внутри еще остается вода и грязь. В то же время еще 20 домов проверяет комиссия. Также в селе затоплена часть улиц.

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В селе Киселицы на пастбище возле реки нашли тело семнадцатилетнего парня. Об этом сообщает Нацполиция Черновицкой области.

По предварительной информации, парень утонул во время сильного ливня.

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А в селе Петраши вследствие внезапного повышения уровня воды в реке Черемош смыло дорожное покрытие. Автомобильное соединение между поселком городского типа Путила и городом Вижница сейчас отсутствует.

"Полицейские обеспечивают отвод автотранспорта от мест подтопления дорог, помогают расчищать автодороги и охраняют места падения линий электропередачи", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы сообщали, что непогода бушевала и во Львове – улицы города затопило, а сильный ветер вырывал с корнем деревья. Кроме того, там гроза привела к трагедии – во время бури погибла 28-летняя женщина.

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подтопление непогода ливень буковина черновицкая область

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