Реки на улицах и разрушенные мосты: что натворила непогода на Закарпатье (фото, видео)

Ливни и грозы, которые обрушились на запад Украины 27 июля, привели к подтоплениям не только в Ужгороде, но и по всей Закарпатской области. О последствиях непогоды рассказали в пресс-службе местной ГСЧС.
По данным спасателей, из-за дождей в горных ручьях и реках произошло резкое поднятие уровня воды. Из-за этого в селе Скотарское Воловецкого района вышедшая из берегов река Веча уничтожила один мостик, еще три – повреждены. Также было подтоплено одно домохозяйство.
"Затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 метров берегоукрепления и около 20 метров грунтовой дороги", – рассказали спасатели.
А в селе Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу. Это привело к подтоплению трех домохозяйств.
Подобная ситуация сложилась и в селе Ростока. Там из-за разлива местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра был затруднен подъезд автомобилей к 10 домохозяйствам.
Ранее мы сообщали, что курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду. В считанные минуты улицы превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде.
Кроме того, недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках.
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