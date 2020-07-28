Реки на улицах и разрушенные мосты: что натворила непогода на Закарпатье (фото, видео)

Из-за ливней в горных ручьях и реках резко поднялся уровень воды

Ливни и грозы, которые обрушились на запад Украины 27 июля, привели к подтоплениям не только в Ужгороде, но и по всей Закарпатской области. О последствиях непогоды рассказали в пресс-службе местной ГСЧС.

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По данным спасателей, из-за дождей в горных ручьях и реках произошло резкое поднятие уровня воды. Из-за этого в селе Скотарское Воловецкого района вышедшая из берегов река Веча уничтожила один мостик, еще три – повреждены. Также было подтоплено одно домохозяйство.

"Затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 метров берегоукрепления и около 20 метров грунтовой дороги", – рассказали спасатели.

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А в селе Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу. Это привело к подтоплению трех домохозяйств.

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Подобная ситуация сложилась и в селе Ростока. Там из-за разлива местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра был затруднен подъезд автомобилей к 10 домохозяйствам.

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Ранее мы сообщали, что курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду. В считанные минуты улицы превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде.

Кроме того, недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках.

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