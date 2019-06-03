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Ретровагоны и яркие фотосессии: во Львове прошел парад трамваев

3 июня, 13:53

Горожане и туристы отметили 125 годовщину запуска первого трамвая в городе


Во Львове горожане и туристы отметили 125 годовщину запуска первого трамвая в городе. Как это было – видели журналисты "Сегодня".

Специально ко празднику в городе прошел парад трамваев. Тут выстроились ретровагоны, самому старшему из которых 120 лет, и современные – производства львовского завода. Трамваи проехали по центру и на полчаса остановились на площади Рынок, чтобы горожане и туристы смогли сфотографироваться.

"Здесь есть три ретровагоны и еще три вагона современные, которые сегодня эксплуатируются на маршрутах города. Их возраст, начина с 1909-го года. Второй вагон – 50-х годов, и также мы сейчас находимся в вагоне, который ориентировочно где-то произведенный в 60-х годах", – рассказал "Сегодня" представитель "Львовэлектротранс" Иван Бондарь.

Напомним, не так давно в Виннице в честь 55 года рождения городского троллейбуса на маршрут вышел ретровагон. Он бесплатно курсировал целый день, а вместо кондуктора в салоне работал экскурсовод и рассказывал историю первого в городе троллейбусного маршрута.

А в Харькове ранее прошла традиционная велопрогулка в винтажном стиле. Горожане проехались по городу в ретро-нарядах, чтобы показать, что велосипедом удобно передвигаться в любой одежде и при любой погоде.

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Тег трамвай, Львов, ретро, парад

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