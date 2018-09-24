Резня возле школы во Львове: все подробности

Один из пострадавших – "тяжелый" и находится в реанимации, трое других в состоянии средней тяжести

Во Львове четверо молодых получили ранения во время драки на спортивной площадке возле школы. Пострадавшие играли в футбол около восьми вечера 23 сентября, а когда уже переодевались и собирались идти – на них напали двадцать молодых людей в балаклавах.

У одного из пострадавших, Дмитрия – три ножевых ранения в спину, одно – в голову.

"Там даже без разговора было. Пошли в ход газовые баллончики, цепи, ножи, молотки, арматуры. Сразу так случилось, что мы упали на смело, нас окружили с двух сторон", – говорит Дмитрий Купер, пострадавший.

По словам Тараса Федоришина, хирурга больницы скорой медицинской помощи, один пациент находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Трое других в состоянии средней тяжести.

Ворота школы, где произошла "резня", сейчас закрыты. Но вчера, хоть и был выходной, здесь было открыто. Поэтому и пострадавшие, и нападающие свободно зашли на школьную площадку. Именно охранник школы, увидев из окна драку, вызвал скорую и полицию.

"Если чужие приходят, они идут к директору школы и спрашивают разрешение. Мне сказал сторож, что играли в футбол. Две девочки были в углу на площадке. Одна лежала. И он не видел, как случилось", – говорит Валерий Шамшин, учитель физкультуры львовской школы № 34.

Все пострадавшие – члены организации, что называет себя – "Черный стяг". В нападении обвиняют представителей "Нацкорпуса". Мол, поняли это с нашивок на куртках нападавших. Но в "Нацкорпусе" уверяют – это провокация.

"Я знаю, что там не было наших людей. Наша нашивка. Таких нашивок нет ни у кого. Это герб Украины, который можно где-то купить", – говорит Святослав Сирый руководитель "Нацкорпуса".

Заявления в полицию пострадавшие не писали, только пост в соцсети. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Впрочем, полиция возбудила дело по статье – хулиганство – по заявлению медиков. Виновникам грозит до семи лет заключения.

Тем временем соцсети тоже не замешкались с водами, и многие считают странным, что пострадавшие не дают показаний полиции и не обратились с заявлением.

Некоторые люди даже допускают, что виновны в этом деле могут быть обе стороны.

Напомним, недавно во Львове неизвестные избили водителя маршрутного автобуса. Инцидент произошел 22 апреля около 20:00 на улице Стрыйской, после матча на стадионе "Арена Львов".

Ранее в Ивано-Франковске, а также на трассе возле Львова произошли стычки между фанатами львовской футбольной команды "Карпаты" и полицией. Последние пытались защитить футболистов "Карпат" от разъяренной толпы фанатов.