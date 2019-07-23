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Резонансное ДТП во Львовской области: стали известны подробности "сноса" остановки

23 июля, 17:29

В результате аварии погибла женщина, двое детей попали в больницу


Во Львовской области возмущены смертельной аварией, когда микроавтобус врезался в остановку, убив женщину и ранив двух ее дочерей.

Как выяснилось, мать с двумя дочерями ранним утром 21 июля возвращались со свадьбы и ждали маршрутку у трассы Киев – Чоп, когда микроавтобус врезался в остановку общественного транспорта, где стояли люди, а потом взлетел в ров и перевернулся. Следы аварии видны до сих пор.

На остановке, кроме женщины с двумя детьми, никого не было. Жильцы дома напротив – Петр и Олеся Скольские, услышав жуткий удар, бросились на улицу.

"Так грохнуло, я думала, что это молния. Смотрю – одна девушка здесь лежит, а мама с другой дочкой – там лежат. Вызвали скорую и стали тогда их вытаскивать", – рассказала очевидица Олеся Скольская.

"Скорая" приехала быстро, всех трех пострадавших доставили в больницу еще живыми. Но уже на руках медиков 42-летняя женщина умерла.

"Все наши меры не дали никакого эффекта, женщина, к сожалению, умерла. У ее младшей дочери диагностировали черепно-мозговую травму, вдавленный переломом костей черепа", – рассказала и.о. директора Сколевской центральной районной больницы Оксана Яремко.

Травма серьезная – поврежден мозг. Девушку перевезли во Львовскую больницу, ее состояние тяжелое, но стабильное. У ее старшей сестры – сломан нос, выбиты передние зубы.

"Я стояла ближе, и первая это увидела, и поэтому я, возможно, еще успела отскочить", – отметила пострадавшая Галина Ладус.

Мать водителя, Оксана Барниевич, заявила, что во время трагедии была в микроавтобусе. Сидевший за рулем сын был трезвым, уверяет женщина. По какой причине съехали с дороги – и сама не может понять.

"То ли ему плохо стало, то ли он уснул, я не знаю, что там было. Секунда, я не понимаю, слышу – он говорит: "ой мама!" Я смотрю – мы летим, я не заметила даже как-то. Смотрю – тут люди, а тут уже мы просто в пропасти", – рассказала мать водителя Оксана Барниевич.

Сестра же погибшей не верит в то, что управлял микроавтобусом 19-летний парень.

"Это они так говорят, что за рулем был сын, а за рулем был отец, пьяный в дым. Но мы хотим еще сами это все расследовать – есть свидетели, которые это видели". – говорит сестра погибшей Светлана Волос.

Виновника так или иначе должно установить следствие. Водителю грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, остановка, микроавтобус, смертельное ДТП

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