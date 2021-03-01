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Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка в Украине

1 марта, 12:29

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

По словам медиков, операция прошла успешно

Во Львове в Клинической больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине провели уникальную операцию кишечника 13-летней девочке с помощью робота Da Vinci.

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Об этом сообщили на странице больницы в Facebook.

13-летняя пациентка родилась с патологией кишечника. Недостаток трижды пытались устранить во время операций, но сложные хирургические вмешательства только ухудшили состояние. У ребенка развилась рецидивирующая кишечная спаечная непроходимость.

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"Уже сейчас можно утверждать: операция прошла успешно. Ранний послеоперационный период удовлетворительный. Девочку больше не беспокоят боли в животе, она встает с кровати и уже даже ходит по коридору. И хотя впереди у нашей пациентки еще длительная реабилитация, она имеет хорошую перспективу навсегда забыть о своей проблеме", – говорится в сообщении.

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Напомним, в декабре 2020 года робот-хирург Da Vinci прооперировал первого пациента во Львове.

Также напомним, в Украине робот Да Винчи провел уникальную операцию по удалению раковой опухоли.

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Львов робот операция девочка
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