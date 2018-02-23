Романтика 30-х годов: любитель устроит полет с Буковины в Австралию

В Черновцах мужчина в течение 15 лет своими руками собирает самолет, чтобы осуществить мечту – долететь на нем до Австралии.

Как сообщает bukovyna.tv, авиалюбитель строит биплан "Джипси Мот" 1925 года, который был популярен в английских аэроклубах.

Чертежи машины мужчина нашел в сети, а каркас собрал из карпатской сосны и авиационной фанеры, причем все детали создаются своими руками на станке в свободное время.

"Сборка приближается к финальной стадии. Буду зашивать фанерой фюзеляж и обтягивать еще одно крыло", – рассказал Леонид Ковальчук.

Также он добавил, что на самолете будет установлен дизельный мотор от автомобиля Opel Astra. Он весит 140 кг, а расход топлива – шесть литров на 100 км. Мужчина уверяет, что воздушное судно преодолеет 1000 км без дозаправки, а пилот будет себя чувствовать, будто в кабриолете.

"Она (кабина) будет открыта. Впереди будет только такой козырек, как у мопеда. Открытая кабина, шлем, очки, белый шарфик. Романтика 30-х годов", – добавил авиалюбитель.

По его словам, на создание самолета он уже потратил 30 тысяч гривен, а деньгами ему помогают единомышленники, а некоторые детали он получил в Черновицком аэропорту.

"В Черновицком аэропорту было много самолетов Ан-2. Они заканчивали свои сроки эксплуатации, и техники снимали с них детали. Можете увидеть штурвал от Ан-2 и приборы, и некоторые элементы управления", – признался Ковальчук.

Общий вес самолета составит приблизительно 700 кг, а его максимальная скорость будет около 140 км/час. При этом свой самолет мужчина делает по частям, потому что из-за большого размера крыла биплан не помещается в мастерской.

Свой самолет мастер собирается покрасить в синий цвет с желтыми элементами – именно так выглядел прототип, на котором в 1930 году Эми Джонсон долетела из Англии до Австралии за 19 дней.

"Когда я создаю самолет, я – счастливый человек. Все проблемы, неурядицы отходят на задний план. Ты концентрируешься на достижении цели и выполнении поставленной задачи", – добавил любитель.

Управлять своим самолетом мужчина будет самостоятельно. Он уже получил сертификат частного пилота, а свой первый полет совершил в 40 лет.

"Я собрал небольшую коллекцию авиационных шлемов. В таких шлемах в 30-х годах отважные юноши и девушки совершали полеты", – рассказал он.

Свой полет до Австралии Леонид Ковальчук запланировал к столетию первого полета биплана "Джипси Мот" – на 2025 год.

Напомним, ранее в США легкомоторный самолет Cessna, приземлился на автомобильную дорогу и столкнулся с двумя автомобилями.

Также мы сообщали о том, что в аэропорту Киттиля на севере Финляндии погиб украинский пилот, который прилетел на частном самолете Gulfstream-G150.